Con determinazione registro generale n° 459 del 27/01/2025 (n° 15 del 23/01/2025, Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio) recante “Lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale urbana e delle opere connesse 5° intervento” sono stati aggiudicati i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada tra piazza Vann’Antò e via Risorgimento (nella foto). “A seguito dell’incidente stradale che pochi mesi fa ha visto un’automobile sfondare la ringhiera pedonale e riversarsi sulla sottostante ferrovia – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – abbiamo scelto di prenderci qualche settimana in più per non contentarci di un efficace ma inestetico guard rail, optando invece per una solida costruzione muraria con balaustra. Così facendo ripristineremo la piena funzionalità di un tratto viabilistico assai trafficato e ne aumenteremo la sicurezza, con un intervento più in linea con il contesto urbano in cui si inserisce. L’opera, infatti, non verterà solamente sul tratto interessato dall’incidente ma sarà più estesa, coinvolgendo tutta la lunghezza del ponte su entrambi i lati e anche un tratto successivo dove persiste un importante dislivello”.