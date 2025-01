La sede dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa ha ospitato un incontro di approfondimento (nella foto) riservato a tutti i soci della sezione. E’ stato un appuntamento per tracciare il punto sulle attività svolte finora e, soprattutto, per definire la programmazione futura. Dice il presidente dell’Uici Ragusa, Salvatore Albani: “E’ stato davvero piacevole riunire tutti i nostri soci con l’obiettivo di effettuare un bilancio sul percorso che è stato portato avanti sino ad adesso. La ritengo un’occasione davvero preziosa perché ci è servita per condividere risultati, idee e progetti, tracciando insieme le linee guida per il futuro. Numerosi gli stimoli che ne sono venuti fuori e di cui l’intera sezione farà tesoro in occasione della prossima programmazione. Ho ringraziato tutti per la collaborazione perché soltanto così, cioè soltanto se si è uniti e si procede tutti verso un’unica direzione, riusciremo a raggiungere risultati che in qualche modo possano essere definiti degni di nota, così come già accaduto in passato”. La serata si è conclusa dando spazio a un’atmosfera conviviale, con una cena in agriturismo, che è servita a rafforzare lo spirito di squadra dell’intero gruppo associativo.