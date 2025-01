È stato firmato, nella sede del Tribunale di Ragusa in via Natalelli, il protocollo d’intesa tra il Comune di Vittoria e il Tribunale di Ragusa per l’istituzione e la gestione dello Sportello Territoriale di Prossimità Telematica della Giustizia Iblea. Un accordo che segna un importante passo verso l’efficientamento dei servizi giuridici e una maggiore accessibilità alla giustizia per i cittadini del territorio ibleo.

L’iniziativa mira a facilitare i rapporti tra i cittadini e i servizi giuridici, con un focus particolare sulla gestione delle problematiche in ambito civile e di volontaria giurisdizione. L’obiettivo è quello di offrire una gestione coordinata e partecipata dei bisogni espressi dalla comunità, rendendo più semplici e rapide le pratiche giuridiche. La firma del protocollo è avvenuta alla presenza del Presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Pitarresi, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio. Per il Comune di Vittoria, era presente l’assessore Francesca Corbino, che ha dichiarato: “La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio fondamentale per agevolare le procedure legali, snellire le pratiche burocratiche e offrire un servizio più efficiente alla nostra comunità. Con l’introduzione dello Sportello di Prossimità a Vittoria, i cittadini potranno accedere ai servizi giuridici in modo più semplice e rapido, migliorando così l’interazione tra la giustizia e il territorio”.

Inoltre, l’accordo favorirà l’avvio del “Tribunale Online” e il rafforzamento degli Uffici di Prossimità previsti dalla Regione Siciliana, per rendere la giustizia ancora più vicina e accessibile per tutti.

“Questo progetto rappresenta una grande opportunità per il territorio di Vittoria e per tutta la provincia di Ragusa, contribuendo a una giustizia più moderna, inclusiva e orientata al cittadino” ha concluso il sindaco Francesco Aiello.