Si è aperta la stagione congressuale per l’Auser nella provincia di Ragusa, con le prime assemblee svoltesi a Modica e Ispica, che hanno visto una grande partecipazione e rinnovato entusiasmo. Entrambi i congressi hanno confermato alla guida delle rispettive associazioni i presidenti uscenti, segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto.

A Modica il 28 gennaio, il congresso del circolo Auser “Luciano Lama” ha riconfermato all’unanimitàalla presidenza. Un’assemblea ricca di spunti di riflessione e confronto, che ha visto la presenza del presidente provinciale Salvatore Garofalo, del segretario provinciale dello Spi Cgil, Saro Denaro, e del segretario generale della Cgil, Giuseppe Roccuzzo, i quali hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell’Auser nella tutela dei diritti e nella promozione di una società più inclusiva e solidale. A Ispica il 30 gennaio, stessa affermazione per, rieletto all’unanimità alla guida dell’Auser locale. I lavori, presieduti dalla socia emerita Enza Peligra, si sono conclusi con l’intervento del presidente regionale Auser, Giorgio Scirpa, che ha delineato le prospettive future dell’associazione, ponendo l’accento sulla necessità di una legge regionale sull’invecchiamento attivo. Anche in questa sede, il presidente provinciale Salvatore Garofalo ha ribadito l’importanza del terzo settore nel miglioramento della qualità della vita degli anziani, mentre Armando Trigilia ha evidenziato il ruolo della cultura come elemento centrale delle attività associative. I congressi hanno segnato un momento di forte coesione e programmazione, con l’elezione dei nuovi direttivi e dei delegati al congresso provinciale. Con la stagione congressuale in pieno svolgimento, altre città della provincia si apprestano a rinnovare i propri organi dirigenti, consolidando il ruolo di Auser come pilastro della partecipazione sociale e della difesa dei diritti degli anziani. A margine dei lavori, il segretario generale della Cgil di Ragusa, Giuseppe Roccuzzo, ha dichiarato: “L’Auser rappresenta un presidio fondamentale per la tutela dei diritti e il benessere degli anziani, ma anche un punto di riferimento per la coesione sociale nelle nostre comunità. La grande partecipazione ai congressi di Modica e Ispica è la conferma di quanto sia sentita la necessità di un’associazione che difenda il diritto a un invecchiamento dignitoso e attivo. È essenziale che le istituzioni ascoltino queste istanze e che si rafforzi il sostegno al terzo settore, perché una società che garantisce dignità e diritti ai suoi anziani è una società migliore per tutti”.