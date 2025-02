La spiaggia di “Cammarana” a Scoglitti ha ospitato ieri una giornata ambientalista promossa dai volontari dall’associazione di protezione ambientale Fare Verde, gruppi locali Vittoria e Caltagirone. L’ invito rivolto a tutti i cittadini, ad avvicinarsi e riappropriarsi del proprio territorio, evidenziando lo stato di gravissimo degrado del territorio, adoperandosi ad una bonifica da rifiuti di vario genere, ha sortito gli effetti sperati. “Molteplici spunti di riflessione di tutti i partecipanti di fronte ad un paesaggio mare/spiaggia dalla bellezza indescrivibile – chiariscono da Fare Verde – ma allo stesso tempo senso di sbigottimento di fronte alla follia umana che con un selvaggio abbandono di spazzatura deturpa e devasta un bene comune che a tutti appartiene. Varie generazioni di partecipanti in questa splendida mattinata, con un unico obiettivo: lavorare in sinergia nello spirito del volontariato puro per dare dignità a madre natura con una pulizia da plastica, bottiglie di vetro e rifiuti di ogni sorta”. Si è parlato del rispetto del bene comune e senso di appartenenza al territorio, della necessità ancor prima di differenziare di produrre meno rifiuti e anche delle tartarughe” Caretta Caretta” che nidificano nelle nostre spiagge da salvaguardare con il contributo di tutti attraverso sensibilità e conoscenza. “Sentiti ringraziamenti a tutti i presenti, in particolare ai motivati alunni della scuola secondaria di 1° grado del Comprensivo “F. Traina” Vittoria – è spiegato ancora – accompagnati dalla consueta presenza sensibile dei loro insegnanti, che hanno preparato disegni e argomentazioni molto interessanti in riferimento alle tematiche ambientali che affliggono il nostro pianeta. Non meno importante la gradita presenza degli ospiti e degli operatori della cooperativa Iride Sprar femminile di Vittoria, che hanno contribuito fattivamente alla bonifica della spiaggia in una genuina collaborazione, che individua nelle problematiche ambientali una criticità che accumuna popoli e razze di ogni provenienza e genere. Augurandoci che queste giornate siano da stimolo ad un improrogabile nuovo viatico da parte di tutti i cittadini e dei nostri amministratori ad una gestione sostenibile dell’ambiente”. Vari sacconi, celermente a fine giornata raccolti dalla ditta Roma costruzioni con la collaborazione dell’amministrazione comunale, riempiti e spiaggia ritornata immacolata, ma soprattutto un messaggio solerte rivolto a tutti: “Rispettiamo il territorio, sentiamo nostro il bene comune, cambiamo abitudini e stili di vita, facciamo scelte sostenibili nella speranza di un futuro migliore”.