Prosegue con un appuntamento imperdibile la 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 8 febbraio, alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa accoglierà il pubblico con lo spettacolo “Benvenuta Operetta”, un viaggio tra le melodie incantate e le atmosfere scintillanti del vaudeville. Un evento frizzante che vedrà protagonista la Compagnia Operettistica Siciliana, formata da cinque artisti di grande calibro: il soprano-soubrette Floriana Sicari, l’attore comico Nunzio Bonadonna, il tenore Giuseppe Sicari, il pianista Rosario Randazzo e Maria Sicari, autrice e presentatrice. L’operetta è un genere unico, che mescola eleganza e brio, melodie accattivanti e umorismo leggero. Nata come forma di teatro musicale per raccontare storie romantiche e divertenti, l’operetta ha incantato il pubblico di tutta Europa, regalando momenti di autentica spensieratezza, e durante la serata verrà omaggiata con una ricca selezione di brani, tra romanze, scenette comiche, canti e balletti. Non mancheranno cenni storici, dialoghi coinvolgenti e letture umoristiche in rima, che creeranno un vero e proprio filo conduttore tra i diversi momenti dello spettacolo. Tra splendenti cambi d’abito, luccicanti paillettes, femme fatale e uomini innamorati, il pubblico potrà immergersi nelle scintillanti emozioni e nelle favolose storie che rendono così unico questo genere musicale. “La magia dell’operetta sta nella sua capacità di unire poesia, musica e leggerezza in un unico abbraccio artistico – spiega la direttrice artistica della rassegna, Diana Nocchiero – Con “Benvenuta Operetta” vogliamo regalare al nostro pubblico una serata all’insegna del sorriso e della bellezza, un viaggio nelle atmosfere spensierate che questo genere sa evocare così bene”. “Melodica”, la rassegna musicale internazionale della città di Ragusa, ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Biglietto intero € 10, ridotto per studenti fino a 20 anni € 5. Ingresso gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208, scrivere ad associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://www.melodicaweb.it