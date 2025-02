Il 7 febbraio si celebra la “Giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo”, un fenomeno preoccupante e in crescita tra i giovani ma anche tra i giovanissimi. La giornata è stata istituita nel 2017 su iniziativa del Miur nell’ambito del piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola, e vuole essere un momento per riflettere su quali possano essere gli strumenti di prevenzione ai comportamenti violenti e di prevaricazioni. Proprio in questa data nelle scuole di Ragusa inizierà il tour del cortometraggio “La Finestra” di Salvatore Massari, ideato da Peppe Busacca, sceneggiato da Michele Arezzo, arricchito dalle musiche di Peppe Arezzo e prodotto da “Mecenate”, con il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune di Ragusa e la collaborazione dell’Istituto comprensivo Berlinguer di Ragusa. Il corto è stato presentato (nella foto) lo scorso 29 novembre al Cinema Lumière di Ragusa alla comunità educante, alla presenza del sindaco Peppe Cassi, dell’assessora all’Istruzione Catia Pasta e dell’assessora ai Servizi Sociali Elvira Adamo. I corsisti del primo laboratorio di cinematografia “Ciak ..i corti” hanno partecipato, come attori e come tecnici, alla realizzazione del cortometraggio “La Finestra” e saranno loro stessi ad incontrare i loro coetanei nelle scuole, ambasciatori dei valori di contrasto al bullismo. “La Finestra – ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – ė un progetto fatto da ragazzi per i ragazzi, per comunicare un messaggio positivo ai propri pari. Grazie all’anteprima sono pervenute varie richieste dai plessi scolastici, così da far in modo che prenda avvio la seconda fase di questo progetto che si pone l’obiettivo di avviare un percorso di conoscenza e di attenzione ai comportamenti dentro e fuori la scuola. Un messaggio trasmesso tra pari, un lavoro che nasce da fatti realmente accaduti, comuni e trasversali a tante realtà scolastiche, nel quale ci si può facilmente riconoscere con una nota a lieto fine. Ringrazio il gruppo di Mecenate che si è messo a disposizione non solo per la realizzazione ma anche per la divulgazione del corto. Si partirà dall’istituto comprensivo Berlinguer con due proiezioni con dibattito per i ragazzi giorno 7 febbraio, con un secondo appuntamento giorno 10 febbraio. Gli altri istituti seguiranno a ruota, secondo un calendario concordato con i dirigenti scolastici”.