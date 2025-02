La Conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, unitamente all’Ordine degli avvocati di Ragusa, ha dato il via, nella sede dell’Odcec di via Martoglio, nel capoluogo ibleo, al corso valido ai fini dell’aggiornamento biennale obbligatorio dei curatori, commissari e attestatori professionali dal titolo “Le modifiche al Codice della crisi e dell’insolvenza: dalla teoria alla pratica”. Dopo i saluti di Maurizio Attinelli, coordinatore della Conferenza dei quattordici Ordini dei commercialisti siciliani, e dell’avv. Emanuela Tumino, presidente dell’Ordine degli avvocati di Ragusa, il presidente del Tribunale di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, ha evidenziato ai corsisti l’importanza per la società di potere contare su professionisti altamente specializzati nel seguire le imprese che si trovano in difficoltà. L’introduzione e la moderazione dei lavori è stata svolta da Marco Carbone, commercialista e referente dell’Organismo di composizione della crisi di Roma, che ha dato la parola al prof. Marcello Pollio che ha trattato degli adeguati assetti organizzativi, poi al dott. Fabio Ciraolo, giudice presso il Tribunale di Catania, che ha trattato delle responsabilità in tema di omessa istituzione dei presidi degli adeguati assetti organizzativi. Ha concluso i lavori della prima giornata di corso il dott. Vittorio Zanichelli, già presidente del Tribunale di Modena, che ha approfondito i principi della riforma, del procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale. “Si tratta – afferma il coordinatore della Conferenza, Attinelli – di un momento altamente qualificante che ci consentirà di potere fare affidamento su professionisti preparati secondo i canoni richiesti in un ambito che va gestito con la massima attenzione”.