Dopo la bella vittoria in tre set conquistata contro la Energytime Campobasso, l’Avimecc Modica da oggi è al lavoro per preparare la seconda gara casalinga consecutiva che domenica vedrà i “Galletti” di coach Enzo Distefano impegnati al “PalaRizza” con la Vidya Virdex Sabaudia, nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A3.

Contro il sestetto laziale, che occupa l’ottava posizione con tre punti da recuperare alla formazione modicana, che ha già osservato il turno di riposo, Chillemi e compagni si giocano la possibilità conquistare in anticipo la certezza di entrare nella griglia dei play off.

Come consueto, prima di dare il via alla settimana di allenamenti, coach Distefano fa il punto della situazione su quanto successo domenica e guarda in prospettiva l’immediato futuro della sua squadra.

“Contro Campobasso – spiega Enzo Distefano – di scontato c’era soltanto la posizione in classifica delle due squadre e i loro valori che credo in campo siano emersi. Abbiamo incontrato un Campobasso rivoluzionato rispetto a quello incontrato nella gara di andata, con quattro sesti della formazione di partenza nuovo rispetto al passato e l’esordio del palleggiatore olandese De Jong. Ci aspettavamo un Campobasso che sarebbe venuto a Modica a giocarsi la partita a viso aperto visto che non avrebbero avuto nulla da perdere perchè sicuri di giocarsi la salvezza ai play out, ma la dedizione dei ragazzi durante la settimana di lavoro in cui abbiamo curato ogni dettaglio e l’aver tenuto sempre alta l’attenzione e la determinazione in una partita così delicata ha dato i suoi frutti. Abbiamo giocato un primo set praticamente perfetto – continua il tecnico dell’Avimecc Modica – con il parziale che non è stato mai in dubbio. Il secondo parziale è stato sostanzialmente equilibrato, con Margutti che ci ha dato dei grattacapi in battuta, ma grazie alla regia di Putini e con Barretta in grande spolvero e che è stato il vero matador del match, siamo riusciti a limitare i nostri avversari e portare la frazione a casa. Il terzo set come il primo è stato praticamente senza storia. Ci siamo esaltati nella fase break, con muri importanti e buone azioni difensive che ci hanno permesso di contrattaccare in maniera convincente e che hanno lasciato poche speranze alla difesa molisana per la verità un po’ disordinata, motivo per cui non abbiamo sofferto per nulla i nostri avversari che alla vigilia del match vedevanonella trasferta in Sicilia l’occasione ideale per provare a ottenere il primo successo esterno della stagione, ma purtroppo per loro non è andata come si aspettavano. Ora – conclude coach Distefano – dopo il giorno di riposo che ci ha permesso di goderci una vittoria che non fa una piega, ci rituffiamo in palestra per preparare la difficilissima sfida casalinga con Sabaudia. Sarà una sfida delicatissima che per noi è una delle quattro finali che ci separano dalla fine della regolar season. Quella di domenica è per noi una gara fondamentale perchè potrebbe darci la matematica certezza di partecipare ai play off e sarà importante anche per definire poi la griglia di partenza degli spareggi promozione”.