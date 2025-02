“Purtroppo, non è difficile essere facili profeti con questa amministrazione. Ho fatto una passeggiata lungo i viali del parco dell’ex scalo merci, che all’inizio di novembre il sindaco Cassì, così come aveva comunicato sulla propria pagina social e attraverso gli organi di stampa, aveva inaugurato in pompa magna, dando l’idea, attorniato dai rappresentanti della giunta municipale, che avessimo l’intenzione di fare concorrenza, in piccolo, a un modello di Hyde Park. Bene, a distanza di tre mesi basta effettuare un sopralluogo per rendersi conto delle condizioni disastrose in cui versa questo parco. Dico io: ma è mai possibile?”.

E’ quanto si chiede il coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica, che esprime il proprio rammarico per il mancato decoro riscontrato, come testimoniano le fotografie scattate durante il sopralluogo in questione. “Una situazione davvero mortificante – aggiunge – come se questo parco fosse stato bruciato, come se avesse subito chissà quali intemperie. L’incuria regna sovrana. Tra l’altro, ho notato un cartello con una scritta che indicava un’azienda a cui è stata affidata la cura di questo sito. Non so come stiano le cose, ma una cosa è certa: è uno spettacolo assolutamente indecoroso. Sembra un parco già vecchio. E questo ci fa continuare a dire che in questa città si amministra sulle visioni, sugli spot mediatici, su quelle cose che danno subito il primato mentre poi, nella concretezza, il risultato è quello che, ahinoi, abbiamo potuto documentare. Quindi, chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di attivarsi direttamente, oppure attraverso l’azienda a cui dovrebbe essere stata affidata la cura di questo parco, come recita la tabella installata all’interno, per salvare il salvabile. Sollecitiamo un minimo decoro così da fornire la possibilità ai cittadini di valutare se noi siamo un partito che cerca visibilità oppure stiamo provando, per così dire, a mettere una pezza rispetto a chi dovrebbe governare con fatti concreti, magari appassionandosi meno dei social”.