Formazione sempre in primo piano con l’Associazione nazionale commercialisti che ha promosso per domani, giovedì 6 febbraio, dalle 9 alle 13, un nuovo appuntamento che sarà focalizzato su “Le novità in materia Iva in legge di bilancio 2025 e dei decreti collegati”. L’appuntamento si terrà a palazzo della Provincia e vedrà come relatore Matteo Balzanelli, commercialista in Mantova e revisore legale. L’apertura dei lavori e i saluti istituzionali, anche in questa occasione, a cura del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), e del presidente Odcec Ragusa, Maurizio Attinelli. Questi, invece, alcuni degli argomenti che saranno trattati: fatturazione elettronica, regime Iva in franchigia transfrontaliero; distacco del personale; ampliamento ambito di applicazione del reverse change; modifiche in tema di territorialità per eventi in streaming. E, ancora, si parlerà di novità in materia di rappresentante fiscale; rimborsi spese anticipate professionisti; aggregazioni professionali; gestione delle operazioni esenti; pro rata e rettifica della detrazione. “Sono tutti argomenti – chiarisce il presidente Anc Ragusa, Paolino – che ci permettono di avere ancora di più il polso della situazione sulle ultime novità. Riteniamo che la formazione professionale sia un elemento imprescindibile per rendere un buon servizio alle aziende che curiamo e ai nostri assistiti più in generale”.