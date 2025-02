Tutto pronto a Vittoria per la “Marcia per la Sicurezza”, un evento dal grande valore civico e istituzionale che ha l’obiettivo di riaffermare i principi della legalità e della tutela della sicurezza. Questo momento di partecipazione e impegno collettivo si inserisce in un contesto più ampio, che non riguarda solo Vittoria, ma coinvolge tutti i Comuni del territorio, facendo della sicurezza una sfida comune che necessita del coinvolgimento di tutte le Istituzioni locali. La manifestazione nasce da una sinergia tra il sindaco Francesco Aiello (nella foto), associazioni di categoria, deputazione nazionale e regionale per essere tutti uniti ai fini della sicurezza urbana. La sicurezza è il fondamento della convivenza civile e l’evento rappresenta un’occasione per lanciare un segnale forte contro ogni forma di illegalità. È un’opportunità per promuovere una società più giusta e sicura per tutti, nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri di ogni cittadino. La marcia partirà alle 9,30 da largo Cavour, attraverserà il cuore pulsante della città e arriverà in piazza del Popolo, coinvolgendo cittadini, studenti, associazioni, istituzioni e rappresentanti del territorio. Il corteo sarà il simbolo di un impegno condiviso per la costruzione di un futuro più sicuro, sereno e giusto per tutta la comunità. Il sindaco Francesco Aiello lancia un appello: “Invito tutti i cittadini, le istituzioni locali e le associazioni a partecipare numerosi, per portare avanti il messaggio di una rete istituzionale forte, compatta e determinata nel promuovere i valori fondamentali che sono alla base della nostra convivenza. La vostra presenza sarà il segno tangibile di un impegno corale che sostiene i principi di legalità, giustizia e sicurezza”.