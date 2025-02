Altra auto (nella foto) in fiamme a Pozzallo. L’episodio è accaduto nella notte appena trascorsa in via Verdi. A dare l’allarme gli abitanti della zona. Una zona della città dove pare non ci siano le telecamere utili ad aiutare nelle indagini semmai si dovesse pensare ad un’azione dolosa. I carabinieri della Compagnia di Modica e i colleghi della Stazione di Pozzallo stanno indagando per capire come stanno le cose. Con quello della notte scorsa, a quattro il numero delle auto distrutte dalle fiamme a Pozzallo nel giro di poco tempo.

“Non si può non esprimere grande preoccupazione per questa strana sequenza di avvenimenti – sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna – la cui origine non può essere esclusa che sia di natura dolosa. Intanto i Carabinieri lavorano a pieno ritmo per capire meglio le cause degli episodi. Ecco perché ho chiesto al prefetto la convocazione di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per tranquillizzare tutta la comunità pozzallese”.