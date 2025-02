Domani, venerdì 7 febbraio, nei locali della parrocchia Santi Apostoli di Comiso, la Diocesi di Ragusa celebra il Sinodo dei Giovani. Alle 20.30, grazie al supporto del Servizio di pastorale giovanile, i giovani provenienti dalle parrocchie e dai movimenti di tutta la Diocesi si riuniranno insieme al vescovo monsignor Giuseppe La Placa per una delle tappe più significative del cammino sinodale. Dopo l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio, si apriranno dei tavoli tematici nei quali i giovani saranno chiamati a mettere in campo delle proposte concrete per condividere sogni, sfide e speranze, per costruire insieme il futuro della nostra Chiesa.

«La Chiesa – ha detto don Vincenzo Guastella, direttore del Servizio di Pastorale giovanile, rivolgendosi proprio ai giovani – ha bisogno di voi, della vostra voce, delle vostre idee e del vostro entusiasmo. Non siete chiamati a essere semplici spettatori, ma protagonisti di una Chiesa viva, che cammina con voi e grazie a voi. Vogliamo costruire insieme una Chiesa dei giovani, non solo per i giovani, un luogo in cui possiate sentirvi ascoltati, accolti e parte attiva della comunità. Come ci ricorda Papa Francesco, voi giovani non siete il futuro, siete il presente! Non abbiate paura di coinvolgervi e di portare la freschezza della vostra fede nella vita di una Chiesa che ha voglia di camminare insieme a voi. Abbiamo bisogno del respiro delle ragazze e dei ragazzi, del vostro protagonismo, della vostra creatività e questo incontro sinodale sarà lo strumento per permettere a voi giovani di essere protagonisti nella nostra Chiesa».