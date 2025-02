1^ rata il 28/02/2025;

2^ rata il 30/04/2025;

3^ rata il 31/07/2025;

Rata unica il 16/06/2025

numero verde 800550196, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.00;

sportello digitale http://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H163 ;

email: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it ;

pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it ;

telefonare al numero di rete fissa TARI 0932676844;

in presenza presso gli Uffici Tari siti in Via M. Spadola n.56 1° Piano;

presso i Centri Caf convenzionati.

lunedì dalle ore 9 alle ore 12;

martedì dalle ore 15 alle ore 16.30;

mercoledì dalle ore 9 alle ore 12;

venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

L’Assessorato ai tributi e il Settore IX Risorse Tributarie del Comune di Ragusa comunicano che sono in distribuzione gli avvisi di pagamento dell’acconto Tari per l’anno 2025. Le scadenze di pagamento sono le seguenti:L’acconto TARI è pari al 75% di quanto dovuto nell’anno precedente. Gli Uffici sono a completa disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni o in caso di mancato recapito dell’avviso. Si ricorda che la propria posizione tributaria è consultabile in qualsiasi momento attraverso il link: http://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H163 ; Gli uffici preposti possono essere contattati secondo le seguenti modalità:Il ricevimento al pubblico presso l’Ufficio Tributi, sito in Via Mario Spadola 56 – 1° piano, è articolato come segue:È attiva, da quest’anno, anche la modalità di prenotazione on line degli appuntamenti in presenza con un operatore dell’ufficio. Ogni appuntamento può essere richiesto mediante il link: https://www.comune.ragusa.it/it/book nelle giornate e negli orari disponibili che la procedura propone.