La Passalacqua Ragusa è pronta ad affrontare la Futurosa Trieste; la partita del 18esimo turno, la quinta giornata di ritorno, del campionato di basket di serie A2 femminile LBF Techfind, in programma originariamente per sabato, è stata spostata a domenica alle 15.00. Le aquile di Ragusa partiranno sabato per raggiungere il capoluogo giuliano. Nel corso della settimana, gli allenamenti sono proseguiti nel solco dell’intensità e del ritmo. Il lavoro programmato dallo staff con le atlete ha iniziato a dare i suoi frutti, e l’ultima convincente vittoria ottenuta contro Umbertide è un segnale importante nel percorso intrapreso. Nella gara di andata, la Passalacqua, nonostante una partita a corrente alternata, aveva conquistato la vittoria riuscendo a contenere il ritorno di Trieste che con Miccoli e Sammartini e Mosetti aveva tentato di rimettere in discussione il risultato. Due squadre che traggono linfa dalla intensità difensiva per giocare in transizione. Nella statistica, le due squadre a confronto. Trieste ha messo a segno 1098 punti (subìti 995) tirando da 2 con il 46% e da 3 con il 27%; ha un 69 per cento ai liberi, 686 rimbalzi (175 in attacco) e 242 assist e 227 palle perse contro 162 recuperate. Per quanto riguarda Ragusa, 1106 punti realizzati (subìti 1002) con il 41% da 2 e una percentuale di realizzazione da 3 del 29%; ha un 64 per cento ai liberi, 713 rimbalzi (221 in attacco) e 237 assist e 251 palle perse contro 161 recuperate. Entrambe le formazioni si presentano all’incontro con 11 vittorie e 6 sconfitte. “Siamo alla ricerca della continuità – dice la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca -. In settimana abbiamo lavorato su ogni aspetto: mentale, fisico, tecnico e tattico, Domenica affronteremo Trieste, squadra complicata e che sta facendo un ottimo campionato. La Futurosa non ha un gioco predefinito, gioca molto sulle letture, ha giocatrici non di profondità ma che giocano molto fronte canestro; c’è da attenzionare molto l’aspetto difensivo e credo che questo sarà la chiave della partita” L’incontro verrà arbitrato da Michele Biondi di Trento e Alexa Castellaneta di Bolzano.