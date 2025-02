L’Associazione concessionari ortomercato Vittoria esprime grande soddisfazione per l’adozione dell’ordinanza sindacale n. 11 del 5 febbraio 2025. “Il provvedimento adottato dal sindaco del Comune di Vittoria – è scritto in una nota Acov – è il frutto di un lavoro sinergico tra associazione dei concessionari, ente locale e Vittoria Mercati e lancia un messaggio chiarissimo, indirizzato a tutti gli operatori di mercato, senza distinzione alcuna, che è quello del rispetto delle regole di correttezza e lealtà nelle operazioni commerciali. Il fenomeno dei “tappi” al mercato ha a lungo minato la credibilità del Mercato di Vittoria ed ha creato danni incommensurabili ai concessionari e, di riflesso, a tutto l’indotto”.

“A seguito di un costante e proficuo confronto e in riscontro ad una precisa richiesta dell’associazione, il Comune ha ritenuto di intervenire in maniera chiara, prevedendo l’inibizione dell’accesso a chiunque si renda protagonista di pratiche sleali e scorrette – è spiegato ancora – Abbiamo lavorato in silenzio, per mesi e senza proclami, sin dal momento del nostro insediamento, e oggi raccogliamo i frutti del nostro impegno. Si tratta di un primo passo, fondamentale, di un processo di rivitalizzazione e valorizzazione del mercato e del suo indotto, che vuole ridare credibilità e autorevolezza alla struttura, in cui l’associazione vuole essere protagonista e parte diligente. Il nostro ringraziamento va al sindaco e agli uffici del Comune di Vittoria, che in pieno spirito di collaborazione hanno lealmente cooperato per raggiungere un obiettivo condiviso, e all’avv. Giovanni Francesco Fidone, che ha assistito l’associazione in tutte le fasi propedeutiche all’emissione dell’ordinanza. A piccoli passi, guardiamo al futuro con ottimismo”.