In fase di svolgimento questa mattina a Vittoria la “Marcia per la Sicurezza”, un evento di grande valore civico e istituzionale che intende riaffermare i principi della legalità e della tutela della sicurezza. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il sindaco Francesco Aiello, le associazioni di categoria, la deputazione nazionale e regionale, con l’obiettivo di costruire una rete compatta per la sicurezza urbana. Numerosi anche i sindaci di altri territori presenti.Infatti, è un tema che non riguarda solo Vittoria, ma l’intero territorio: la sicurezza è un bene comune che richiede il coinvolgimento attivo di cittadini e istituzioni. La manifestazione vuole lanciare un messaggio forte contro ogni forma di illegalità e promuovere una società più giusta e sicura, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno. La marcia ha preso il via da Largo Cavour, ha attraversato il cuore della città e si è conclusa in Piazza del Popolo, coinvolgendo cittadini, studenti, associazioni e rappresentanti istituzionali. Un corteo simbolo di un impegno condiviso per un futuro più sicuro e sereno per tutta la comunità.