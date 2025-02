La Virtus riprende il cammino e si trasferisce a Lumezzane per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West. La Luxarm occupa il 14° posto in classifica ed è reduce da un periodo difficile, coinciso con cinque sconfitte nelle ultime sei gare (ma uno scalpo d’eccezione: quello della capolista Legnano). Nel match d’andata la squadra di coach Nunzi espugnò il PalaPadua per 83-71 con 21 punti di Marcis Vitols. Alessandro Amici, con 18,4 di media, resta uno dei migliori realizzatori del campionato. La Virtus, che sembrava aver innestato le marce alte dopo la vittoria di Desio e quella casalinga con la Virtus Imola, ha perso le ultime due con Treviglio (male) e Andrea Costa Imola (di misura). In questa fase, nonostante l’assenza di Simon e un Kosic non al meglio della condizione (problema alla caviglia), non può e non deve demoralizzarsi, perché la stagione è ancora lunga e il terz’ultimo posto di Crema e Fiorenzuola dista solo due lunghezze. Dopo la trasferta nel Bresciano, peraltro, Ragusa è impegnata proprio sul campo di Crema, prima di tornare al PalaPadua, mercoledì 19 febbraio, nel derby con Agrigento. “Contro Imola abbiamo fatto una discreta prestazione – dice coach Massimo Di Gregorio (nella foto) – ma è evidente che gli sforzi fatti finora non bastano a vincere questo genere di sfide. Ognuno di noi deve dare qualcosa di più e commettere un errore in meno ad ogni partita. Può sembrare banale, ma i dettagli si stanno rivelando determinanti. Nonostante qualche acciacco, la squadra in settimana lavora bene e la domenica, a parte l’uscita di Treviglio, è presente, lotta e ci crede. Per prenderci qualche soddisfazione bisogna dare importanza a ogni possesso, sia in attacco che in difesa. Solo così ne usciremo”. La partita contro la Luxarm Lumezzane si disputerà domenica pomeriggio al PalaLumEnergia, con inizio alle 17. Sarà trasmessa in diretta streaming, per gli abbonati, sul sito e sull’app LNP Pass. Gli arbitri dell’incontro saranno Arianna Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli) e Luca Leggiero di San Tammaro (Caserta).