Il “Giovedì dell’Unitre” di Modica è stato questa settimana dedicato alla letteratura per ricordare gli scrittori Mario Agosta e Nino Barone ed il poeta e critico d’arte Renato Civello. Tre personaggi modicani che, purtroppo, come altri, nonostante il valore delle loro testimonianze, non sempre vengono posti sotto attenzione come meriterebbero. A relazionare è stato il prof. Domenico Pisana (nella foto con Enzo Cavallo, presidente Unitre Modica), poeta e giornalista-scrittore oltre che fondatore e presidente del Caffè Letterario Quasimodo, che con la competenza che gli è riconosciuta e con le conoscenze di cui dispone ha intrattenuto i presenti riferendosi alla letteratura locale del Novecento e parlando dei tre autori si è soffermato sulle opere di ognuno di loro. Da scrittore garbato e dai toni pacati, Mario Agosta ha sicuramente contribuito ad arricchire una importante pagina della letteratura siciliana. Tanti e tutti interessanti i riferimenti alle sue principali opere (Giraudoux fra voi, Giufà al bando, Tempo di bagole, la Luna di Giufà, L’Appuntamento, la Voce del Vento, i racconti contenuti nell’opera Il Gioco della vita, e via di seguito). A seguire il relatore ha parlato di Nino Barone, fondatore e storico preside dell’Istituto Professionale dell’Agricoltura, una persona di solido spessore culturale. Diverse, e tutte interessanti, le opere citate (Essere Cava, con i primi approdi, Le riflessioni di un moderato, La voce del cuore, Richiami, Le Occasioni – dal terrorismo, dalla crisi del mondo giovanile, dal dolore e la malattia, dalla mafia, dalla fede, dell’onestà, dalla religione e le religioni, dai mass media e altro). Renato Civello è stata una persona di cultura e di rilevante spessore intellettuale. E’ stato dirigente scolastico, poeta ed apprezzato critico d’arte ed ha partecipato attivamente alla vita culturale italiana. Fra le opere di Civello, Pisana ha fatto riferimento a Autenticità di Omiccioli, Dorigatti, Ironia e Umanità di Bartoli, Le Città di Orfeo Tamburi, Naturalismo di Gennaro Cuocilo, Artisti del Novecento a Roma e Nature Morte e Fiori di Albertin. Mentre fra le opere di poesia oltre a Chiarobuio sono state ricordate fra le altre, Quest’arco pallido del tempo, Sui Giochi di ventura, Sul Fiume di Archita e Teorema di Mezzanotte. L’iniziativa dell’Unitre grazie al prof. Pisana è stata particolarmente apprezzata anche perché è servita a ricordare tre autori che tanto hanno dato e fatto per la letteratura modicana e non solo. Altri analoghi appuntamenti saranno organizzati prossimamente per onorare altri illustri concittadini che attraverso e le loro opere meritano di essere ricordati e riproposti agli amanti della letteratura.