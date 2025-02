La tecnologia al servizio del turismo per valorizzare il territorio, migliorare l’organizzazione dell’offerta e rendere più semplice e accessibile la scoperta di Ragusa e della sua provincia. Con questa missione nasce Maike, l’app basata sull’intelligenza artificiale, presentata alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa (nella foto da sinistra Rosso e Valenti).

L’app permette di pianificare il viaggio in ogni sua fase: dalla scelta degli itinerari culturali, archeologici ed enogastronomici, alla prenotazione di voli, hotel e ristoranti, fino all’interazione in tempo reale con il territorio. Con l’Intelligenza artificiale, Maike offre suggerimenti personalizzati e risponde ai visitatori nella loro lingua madre.

Un’innovazione per turisti e operatori del settore

«Avevamo l’esigenza di prolungare la stagione turistica, perché l’offerta principale della nostra provincia è legata al mare, ma ci sono moltissimi operatori che propongono esperienze alternative: enogastronomia, cicloturismo, cultura e archeologia», spiega Benedetto Rosso, direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. «Abbiamo creato Maike per unire tutto questo in un’unica piattaforma capace di fornire uno strumento efficace sia ai turisti che agli operatori».

L’app permette ai visitatori di organizzare il viaggio anche da remoto, suggerendo voli, alloggi e costi e fornendo informazioni in tempo reale. Una volta sul posto, è possibile utilizzarla per esplorare il territorio: inquadrando un monumento con la fotocamera dello smartphone, Maike ne racconta la storia e fornisce indicazioni su come raggiungere altri punti d’interesse nelle vicinanze.

Grazie a un sistema di back-end, i Comuni e le associazioni possono caricare nuovi itinerari tematici e aggiornare in tempo reale le informazioni turistiche. «Abbiamo acquistato non solo la tecnologia, ma anche la formazione necessaria per gli enti locali, affinché possano arricchire l’offerta con contenuti sempre aggiornati», ha sottolineato Rosso.

Una piattaforma per diversificare e destagionalizzare il turismo

La provincia di Ragusa vanta un’importante tradizione turistica, ma i flussi si concentrano prevalentemente nei mesi primaverili ed estivi, con una forte prevalenza del turismo balneare. «Abbiamo deciso di attivare questa app per estendere il turismo a tutto l’anno, valorizzando la pluralità di offerte del territorio», spiega Patrizia Valenti, commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. «Le caratteristiche naturali e culturali della nostra provincia permettono un utilizzo turistico più ampio, e MAIKE aiuta a costruire itinerari diversificati che possano andare oltre la stagione estiva».

L’app non si limita a raccogliere dati disponibili in rete, ma permette agli operatori locali – Comuni, pro loco, associazioni e imprese del settore – di aggiornare direttamente informazioni su eventi, percorsi tematici, strutture ricettive e punti di interesse. «Maike mette in correlazione le caratteristiche dei luoghi con le esigenze dei turisti, proponendo percorsi su misura e offrendo soluzioni logistiche complete», continua Valenti.

Un progetto ecosostenibile e inclusivo

Oltre a migliorare l’organizzazione turistica, Maike rappresenta anche una scelta ecosostenibile. «Pensiamo alla quantità di materiale cartaceo che un turista normalmente utilizza: mappe, guide, depliant. Con un’unica app, tutto questo viene digitalizzato, riducendo lo spreco di carta», afferma Valenti.

Il progetto conferma inoltre il ruolo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa come coordinatore e supporto per gli enti locali. «I singoli comuni spesso non hanno le risorse per strutturare un sistema di promozione così articolato. Con Maike, invece, la provincia riesce a valorizzare l’intero territorio, mettendo in rete le sue diverse anime e creando un’offerta più completa e integrata», conclude Valenti.

Disponibilità e diffusione

Maike sarà disponibile per iOS e Android dal 1° giugno 2025, offrendo un’esperienza di viaggio personalizzata, interattiva e sempre aggiornata.