Enjoy Barocco, la destinazione turistica siciliana promossa dal GAL Terra Barocca si racconterà sulle pagine di “Traveler” di National Geographic avviando un’importante media partnership. E’ la novità presentata stamani durante il talk d’apertura della terza giornata della Bit di Milano all’interno dell’area dedicata alla Regione Siciliana. Illustrate tutte le novità che riguardano la stagione turistica 2025, confermandosi una destinazione d’eccellenza grazie ad un territorio straordinario che racchiude i Comuni di. Come spiegato da, destination manager della DMO Enjoy Barocco, e dal docente universitario, coordinatore dell’Osservatorio Turistico della DMO Enjoy Barocco, il GAL Terra Barocca sta puntando su nuove strategie che prevedono, tra l’altro, utilizzo dell’, per personalizzare l’esperienza dei visitatori, offrendo consigli su itinerari, eventi e punti d’interesse in base alle preferenze degli utenti. “L’analisi dei dati e il monitoraggio costante del mercato sono strumenti imprescindibili per una destinazione turistica che vuole crescere e posizionarsi in maniera competitiva – ha spiegato Platania – Grazie all’Osservatorio Turistico, potremo raccogliere informazioni utili sui flussi di visitatori e sulle loro esigenze, consentendo agli operatori locali di migliorare l’offerta e di adattarsi alle nuove tendenze del settore”. Tra le, è stata annunciata la, che nei prossimi mesi dedicherà un servizio esclusivo alla destinazione, rafforzandone la visibilità internazionale. Questa importante collaborazione si affianca ad altre due prestigiose iniziative editoriali: il videorealizzato dae l’allegato speciale curato dae distribuito in tutte le edicole italiane. “Per far crescere il turismo in Terra Barocca è fondamentale rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e nazionali – ha sottolineato Del Bono – Parteciperemo alle più importanti fiere del settore, che rappresentano occasioni strategiche per attrarre nuovi flussi turistici. Allo stesso tempo, lavoreremo su educational tour dedicati a stampa e operatori, per far vivere loro in prima persona l’esperienza autentica che offriamo”. Gli obiettivi sono quelli di monitorare in tempo reale i flussi turistici e le tendenze del mercato, consentendo di pianificare strategie di sviluppo sempre più mirate ed efficaci. “La destinazione Enjoy Barocco abbraccia un territorio straordinario, che unisce la magnificenza artistica del barocco siciliano, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco – spiega– con una tradizione enogastronomica d’eccellenza e paesaggi naturali mozzafiato. Dai palazzi e dalle chiese dei centri urbani, alle spiagge dorate lungo la costa, agli altipiani contornati dai muretti a secco, all’eccellenza dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, Enjoy Barocco rappresenta una delle mete più suggestive del Sud Italia”.