Da qualche giorno anche nella città di Ragusa sono statiai danni degli utenti. Sono venditori di contratti per la fornitura di energia che citofonano presentandosi genericamente come “operatori del servizio elettrico” o addirittura come “dipendenti Enel”. Quando si trovano faccia a faccia con il cittadino chiedono, tra l’altro, se questi abbia mai ricevuto una “comunicazione in bolletta della riduzione del 30% dell’importo”. A questo punto il, riuscendo in alcuni casi a convincere il cittadino a cambiare fornitore di energia. Episodi di questo tipo, che tra l’altro favorirebbero la “migrazione” del codice della bolletta, si sono verificati soprattutto nella zona di via Mongibello. Non è un caso che il venditore chieda al malcapitato pure di visionare l’ultima bolletta.. Infatti il truffatore, bolletta alla mano, copia il Pod (il codice identificativo dell’utenza e con questo, all’insaputa della vittima, redige un nuovo contratto di fornitura. Per questo numerosi cittadini hanno ricevuto bollette di società di cui non sapevano di essere clienti.. Infatti la delibera sui contratti non richiesti num. 153/12 dell’Autorità dell’Energia elettrica e il gas stabilisce che i venditori debbano essere riconoscibili e muniti di un segno distintivo della società di appartenenza, come ad esempio il cartellino. Inoltre la recente entrata in vigore della nuova regolamentazione sui contratti a distanza prevede che. Nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le segnalazioni pervenute e le forze dell’ordine si sono già attivate per contrastare il fenomeno. In definitiva. Ecco perché i consumatori sono stati invitati anel o citando generiche possibilità di risparmio.