Saro Tribastone è stato votato all’unanimità nuovo coordinatore cittadino del gruppo territoriale del M5S di Modica. Succede a Gianluca Di Raimondo che secondo lo statuto, decadeva automaticamente dopo un anno. Il vice coordinatore e le altre cariche del direttivo saranno nominati nei prossimi giorni. La votazione si è tenuta nel corso della riunione del gruppo tenutasi ieri sera ed alla quale era presente anche il coordinatore provinciale Federico Piccitto.

“C’è un gruppo compatto – dice Tribastone che ha ringraziato Di Raimondo per il lavoro svolto quest’anno – e c’è stato un avvicendamento in continuità con il lavoro che è stato fatto. Ovviamente siamo pronti a mettere in campo impegno e lavoro e a lanciare progetti nuovi per la città che ha bisogno di nuovo slancio anche e soprattutto dopo una dichiarazione di dissesto dolorosa ma secondo noi necessaria per potere, nel tempo, rimettere a posto i conti”. Da parte sua, Federico Piccitto annuncia anche i prossimi appuntamenti, “a partire da quello dell’1 marzo – evidenzia – quando a Ispica si terrà la riunione provinciale sul tema della sanità. Si comincia proprio con un tema cruciale come quello della salute pubblica e della sanità, in vista della riunione regionale che si terrà a fine marzo a Palermo”.