Dopo l’assemblea promossa a Modica dalla sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia, è risultata stimolante la bella occasione di confronto e conoscenza tra le cooperative aderenti a Confcooperative nella provincia iblea voluta dal presidente Luca Campisi. L’assemblea ha consentito a tutti di presentarsi e di esprimere le proprie idee oltre ai vari suggerimenti per un ulteriore miglioramento in fatto di cooperazione. Erano presenti rappresentanze del settore sociale, medico, scolastico, assistenziale, professionale ed agricolo. “Tra questi – è sottolineato dai cooperatori ipparini – è risultato importante l’apporto della città di Vittoria con le cooperative presenti, una per ogni settore economico e lavorativo, una presenza non solo numerica ma concreta e altamente qualificata”. Interessante l’intervento della presidente della Nuovi Orizzonti Rosanna Meli (per il comparto assistenza ai disabili), dell’ing. Sandro Feligioni della Musa (per il comparto ingegneria e servizi), della presidente di Orto Natura Nuccia Alboni (per il comparto agricolo) e della dottoressa Cecilia Russo della Cammino (per il comparto istruzione).

Parlando di cooperazione e collaborazione reale sul territorio, Alboni e Russo hanno presentato all’assemblea il loro esempio di cooperazione priva di bandi e per il solo valore sociale, un protocollo d’intesa stipulato tra le due cooperative, volto alla tutela delle mamme lavoratrici della Orto Natura che avranno sempre dei posti accantonati e a un prezzo agevolato presso la scuola dell’infanzia della Cammino.

Una cooperazione che Russo e Alboni hanno definito a chilometro zero, che è nata dalle esigenze reali del territorio, delle mamme lavoratrici, dalla necessità di conciliare vita e lavoro in una società che spesso non tutela la donna nella sua vita lavorativa. Russo e Alboni hanno spiegato altresì come a questo protocollo d’intesa ne seguirà presto uno ulteriore, che rappresenterà una sorta di upgrade del precedente, in cui i soci dipendenti e i genitori della scuola gioiosa della Cammino, potranno accedere ai prodotti eccellenti della Orto Natura Melanzì invenduti ad un prezzo speciale: ciò consentirà di promuovere uno stile di vita sano oltre che finalizzato a evitare gli sprechi alimentari.