E’ stato pubblicato sul sito dell’assessorato regionale alla Famiglia il bando che prevede la concessione, tramite Irfis FinSicilia Spa, di un contributo pari ad un massimo di 5mila euro per nuclei familiari a basso reddito. La Regione Siciliana ha infatti autorizzato il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ad erogare ad Irfis – FinSicilia S.p.a. la somma di 30 milioni di euro per la costituzione di un Fondo, destinato alla concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, nella misura massima di 5mila euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni e con Isee inferiore a 5 mila euro.

Il contributo può essere richiesto da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. Per ciascun nucleo familiare può essere concesso un solo contributo. Ad annunciarlo è l’onorevole Ignazio Abbate (nella foto) che ha sostenuto con forza la creazione di questo fondo a beneficio delle famiglie economicamente svantaggiate. “Sono estremamente soddisfatto per la pubblicazione di questo bando – commenta l’esponente della Dc – poiché si andrà ad aiutare chi realmente ha bisogno. Ringrazio per questo il presidente Schifani e l’assessore Albano che hanno fortemente voluto il provvedimento. Ricordo che il periodo per poter presentare domanda è fissato a partire dalle ore 12,00 del 25 febbraio e sino alle ore 17,00 del 15 aprile. Prima e oltre queste date le domande non saranno accettate dal sistema”.