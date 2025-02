L’Olympia Basket Comiso comunica che Mike Del Vecchio (nella foto) è il nuovo head coach della prima squadra. Del Vecchio subentra a Massimiliano Farruggio il quale, in accordo con la società, continuerà il suo impegno nel settore giovanile.

Per Del Vecchio si tratta di un gradito ritorno a Comiso avendo già allenato l’Olympia tra il 2007 e il 2008 in serie C1 attuale serie B Interregionale. Classe ‘69, originario di Catania, dopo una carriera da giocatore formatosi nelle giovanili della VL Pesaro, ha intrapreso il percorso da allenatore nel 1988, quando era ancora giocatore, ottenendo buoni risultati con molte squadre siciliane e vanta numerose esperienze in giro per l’Italia. Ha allenato per diverse stagioni a Termoli vincendo un campionato di C e sfiorando una finale play off ed è stato, tra le altre, anche a Reggio Calabria in A2 femminile e a Vasto in C Gold.

La società desidera esprimere il proprio ringraziamento a coach Farruggio per il lavoro svolto con impegno e professionalità in prima squadra e per il prezioso lavoro che continuerà a fare per l’Olympia della quale rimane uno dei pilastri e una risorsa imprescindibile. Contestualmente la dirigenza dà il bentornato a coach Del Vecchio nella certezza che la sua esperienza e le sue competenze sapranno dare nuovo impulso al progetto tecnico della squadra.

Il nuovo tecnico già da oggi dirigerà gli allenamenti della prima squadra in vista del prossimo impegno di campionato. Al suo fianco, come assistant coach, è stato confermato Alessandro D’Iapico.