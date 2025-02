Come era stato programmato, si è svolto questa mattina il vertice (nella foto) avente ad oggetto la vertenza Versalis ed il futuro occupazionale degli impiegati e dell’indotto in particolar modo nel Ragusano e nel Siracusano. Richiesto espressamente dall’onorevole Ignazio Abbate all’assessore alle Attività produttive, on. Edy Tamajo, l’incontro ha visto anche la partecipazione da remoto dei rappresentanti di Eni Versalis e dei sindacati della provincia di Ragusa e Siracusa, le due zone maggiormente interessate.

“Ringrazio innanzitutto l’assessore Tamajo – ha commentato l’onorevole Abbate al termine del vertice – per la disponibilità, i sindacati per la battaglia che hanno svolto ed i vertici di Eni – Versalis per l’apertura al dialogo con le istituzioni. Proprio dal colosso industriale sono arrivate ampie rassicurazioni sulla quantità di produzione lorda e sui livelli occupazionali che non verranno intaccati dalla riqualificazione degli impianti. Questa fase transitoria servirà a diversificare la produzione rispetto al passato ma non intaccherà il tessuto economico delle nostre comunità. Questo, da rappresentanti del territorio, volevamo sentirci dire per poter rassicurare chi, legittimamente, ha temuto per il proprio futuro lavorativo. Abbiamo chiesto inoltre la massima trasparenza verso il territorio e per questo ci aggiorneremo a cadenza regolare (ogni 30/45 giorni) per fare il punto della situazione e portare poi le risultanze alla conoscenza di tutti. Una sorta di tavolo tecnico permanente per tenere sempre viva l’attenzione sul processo di riqualificazione aziendale”.