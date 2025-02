Domenica 16 febbraio la Diocesi di Ragusa celebra il Giubileo dei fidanzati. Provenienti da tutti e quattro i vicariati che compongono la Chiesa di Ragusa, i giovani fidanzati si daranno appuntamento alle 17 in piazza Cappuccini a Ragusa per poi proseguire in pellegrinaggio verso la cattedrale San Giovanni Battista. Ad animare la giornata sarà l’Ufficio per la Pastorale della Famiglia che, prima della santa messa giubilare, proporrà una breve riflessione con testimonianze sul tema “L’amore tutto spera”. Al termine della celebrazione eucaristica, il Vescovo monsignor Giuseppe La Placa benedirà le coppie di fidanzati.

In questo particolare anno, che si caratterizza per il Giubileo della Chiesa universale e per il Giubileo per i 75 anni della Diocesi di Ragusa, si è scelto di dare questa particolare connotazione all’ormai tradizionale incontro del mese di febbraio tra il Vescovo e le coppie in cammino verso il matrimonio. «Il dialogo fra vescovo e fidanzati è uno stile che l’Ufficio diocesano della Famiglia – ricordano i responsabili Nicandro Prete e Delizia Di Stefano – ha sempre coltivato. Il tema scelto per quest’anno “L’amore tutto spera”, aiuterà i fidanzati e le coppie di sposi che, come animatori, guidano i gruppi di ogni vicariato, ad entrare nel clima del Giubileo, nonché a riflettere, attraverso le testimonianze, sull’importanza di raccontarsi e confrontarsi in un clima di ascolto reciproco. Avranno inoltre la possibilità di sentirsi parte preziosa della comunità e alimentare, nella pienezza dell’Amore, la speranza in Cristo, nostra salvezza».