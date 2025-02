Consegnati i lavori di rifacimento di piazza Cavour a Scoglitti. Un primo traguardo importante nel contesto di una cruciale azione di rifacimento che è stata avviata per una delle aree simbolo della movida estiva. La consegna all’impresa aggiudicataria, con l’espletamento degli adempimenti burocratici, è stata eseguita dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro. “Questo importante progetto di restyling – sottolinea l’assessore – non solo restituirà alla nostra Scoglitti un angolo destinato a diventare ancora più bello e accogliente, ma contribuirà anche a valorizzare la nostra tradizione e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, dei locali della movida, dei giovani, delle famiglie e di tutti i visitatori”. Il Comune ha saputo intercettare fondi per un primo stralcio pari a 1.250.000 euro.

“Daremo vita a un intervento, grazie alla sapiente guida del sindaco Francesco Aiello, che sin dall’insediamento ha puntato molto su Scoglitti – aggiunge l’assessore Nicastro – che intende coniugare modernità e rispetto per la storia della nostra città e della borgata. Infatti, piazza Cavour diventerà un punto di incontro ancora più centrale e vivibile, un luogo in cui trascorrere momenti di relax, movida e convivialità. Ringrazio anche l’assessore Salvatore Avola, delegato alla frazione di Scoglitti, per la sinergia messa in atto in merito ai lavori che si stanno compiendo così come l’arch. Arcangelo Mazza progettista dell’opera oltre agli uffici della Cuc e dell’assessorato ai Lavori pubblici diretti dall’arch. Rosario Cultrone. E’ d’obbligo e doveroso iniziare i lavori al più presto, in quanto non possiamo rischiare di perdere il finanziamento da parte della Regione. Abbiamo anche rassicurato gli operatori le cui attività commerciali insistono sulla piazza sul fatto che si cercherà di attutire il più possibile i disagi. E’ chiaro che qualche difficoltà si registrerà. Sempre di lavori e di una certa importanza si tratta. Ma non saranno minimamente intaccate, trattandosi di interventi legati al primo stralcio, le aree esterne in cui solitamente sono sistemate sedie e tavolini. L’opera che stiamo portando avanti è finalizzata a far sì che Scoglitti diventi una cittadina sempre più dinamica, vivace e attrattiva. E grazie alla Giunta Aiello questo obiettivo sarà raggiunto, non ci sono dubbi”.