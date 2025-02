Il questore della provincia di Ragusa, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Testo unico delle leggi antimafia, nel mese di gennaio, ha adottato quindici provvedimenti di “Avviso Orale” e cinque provvedimenti di “Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno”. Tali misure di prevenzione sono state applicate a soggetti pregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti ritenuti, all’esito di valutazione prognostica della loro personalità, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tali provvedimenti monitori rappresentano un primo “avviso” alle persone pericolose, affinché cambino condotta di vita e sono propedeutiche, nel caso di inosservanza, all’applicazione della più grave misura della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. I cinque “fogli di via” riguardano invece dei soggetti che hanno commesso reati in comuni diversi da quello di residenza o dimora e comporta per loro il divieto di fare ritorno in quei centri per un periodo di cinque anni. L’inosservanza del divieto costituisce uno specifico reato ed è punito severamente dalla legge.