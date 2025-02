Una preghiera a San Michele arcangelo. Per la liberazione dal Maligno. E’ stata recitata ieri pomeriggio nell’omonima chiesa (nella foto) del centro storico superiore in occasione delle celebrazioni legate al programma per le quindici visite alla Madonna di Lourdes. Un rito risalente che, tradizionalmente, si tiene nella rettoria della cattedrale, chiesa di San Michele, retta dal sacerdote Giuseppe Cabibbo. Ogni giorno, sino al 26 febbraio, la chiesa viene aperta alle 7,30, poi alle 8,15 c’è la recita del Rosario, la lettura dell’apparizione e la preghiera. Alle 9 la santa messa (anche le domeniche) e l’esposizione del Santissimo sacramento. Alle 16,30 la preghiera di adorazione e la benedizione eucaristica, a seguire il Rosario, la lettura dell’apparizione e la santa messa. Alle 19,15 ancora la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione a cura della sottosezione Unitalsi di Ragusa. Alle 20, poi, la chiusura della chiesa. Martedì ci sarà un altro momento particolare con la proposta di penitenza comunitaria (pane e acqua) mentre mercoledì 19 è in programma la benedizione all’acqua. Il 22 febbraio, infine, è prevista la benedizione alle mamme in attesa.

Un’attenzione particolare all’iniziativa arriva dall’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che si è prefissata di sostenere, sul piano mediatico, appuntamenti religiosi come questo che consentono di mettere in evidenza il forte ancoraggio all’identità del territorio. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming per tutto il giorno sul sito www.cattedraletv.it e dalle 17 su Radio Karis inBlu, sulla pagina Facebook Radio Karis, sul canale Youtube Radio Karis Ragusa.