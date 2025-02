L’Avimecc Modica si ferma a Castellana, i biancoazzurri si svegliano troppo tardi e cedono in tre set alla BCC Tecbus25/17, 25/22, 27/25: Marra 14, Mondello, Cappadona 1, Iervolino 13, Casaro 11, Zornetta 12, Guadagnini (L1), Guglielmi (L2), n.e. Meschiari, Russo, Carta, Bux, Didonato. All. Giuseppe Barbone; Ass: Francesco Valente: Barretta 9, Raso 3, Capelli 3, Putini, Chillemi 8, Cipolloni Save, Buzzi 2, Matani 4, Padura Diaz 13, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.Alberto Dell’Orso di Pescara e Eustachio Papapietro di Potenza Castellana Grotte – Sconfitta in tre set per l’Avimecc Modica che al “PalaGrotte” di Castellana si arrende in 91′ alla più che motivata. Una sconfitta figlia di un approccio sbagliato ala gara che ha permesso alla formazione pugliese di vincere facilmente il set d’apertura e incanalare la sfida verso i giusti binari. I ragazzi di coach Enzo Distefano si sono svegliati solo nel terzo set, quando purtroppo era troppo tardi. Partono subiti forte i padroni di casa che ritrovano Zornetta e Iervolino che fanno la differenza in campo. Modica fatica a restare in scia (8/5) e non trovano le contromisure per arginare le conclusioni di Marra e compagni (16/9). Distefano prova a mescolare le carte, ma con scarsi risultati. Castellana allunga fino al 21/14 e chiude il primo segmento in scioltezza con un facile 25/17 in appena 24′ di gioco. Al cambio di campo timida reazione modicana con la sfida che si fa più equilibrata (7/8). Castellana resta sempre con il fiato sul collo di Chillemi e compagni (15/16) che non riescono a piazzare il break. Padura Diaz prova a trovare la continuità nelle conclusioni, ma Castellana difende bene e prima mette il muso avanti nel punteggio (21/20) appena entrati nel rettilineo finale e poi piazza un parziale di quattro a due che vale il 25/22 finale in 29′ di gioco e il 2 – 0 a loro favore. Il match torna in equilibrio a inizio del terzo set. Modica è avanti di 1 (7/8), ma Castellana non demorde e continua a rimanere in scia. A metà segmento il sestetto pugliese alza i ritmi e si porta avanti di 3 (16/13), Modica non vuole mollare e nel finale si porta a – 1 dai padroni di casa (21/20). La due squadre sgomitano punto a punto fino ai vantaggi che premiano ancora Castellana che chiude in 38′ di gioco il set più bello e combattuto (27/25) e porta a casa tre punti fondamentali per inseguire la zona play off.