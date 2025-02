“Annunciata con trionfalismo dall’amministrazione comunale di Vittoria l’ennesima strage di alberi adulti in piazza Cavour a Scoglitti in nome di un progetto approvato, di riqualificazione e presunto miglioramento”. E’ il contenuto della nota diffuso nel pomeriggio da Fare Verde Vittoria.

“Questo progetto della piazza Cavour come ormai consolidato “modus operandi” di chi governa la città – sottolineano dall’associazione ambientalista – non ha minimamente tenuto conto nel far conciliare la ristrutturazione con l’aspetto strettamente estetico/funzionale alla tutela dei parecchi pini adulti da decenni presenti in questo spazio pubblico. Fare Verde Vittoria sottolinea, ancora una volta che Vittoria è in dissonanza, con una visione green largamente adottata e compresa da molte città, dove l’imperativo assoluto nell’interesse collettivo è rinfoltire il patrimonio arboreo e salvaguardare a tutti i costi ove è possibile l’esistente. Con un indecifrabile accanimento si continuano a tagliare alberi, negando ottusamente tutti i benefici che gli alberi offrono all’uomo, preferendo cemento e commettendo un danno all’ambiente e quindi al territorio”.

“Fare Verde Vittoria – è spiegato ancora – non condivide queste scelte e chiede ancora una volta, al nostro sindaco a tutta la giunta comunale, di rivedere immediatamente la gestione del verde cittadino e non ignorare il malcontento di molti cittadini che si vedono depredati di un patrimonio che appartiene a tutti, avendo almeno a parziale riequilibrio del patrimonio arboreo soppresso una programmazione chiara e sostanziale di compensazione. Basta con il messaggio di educazione ambientale alla “rovescia” oltre al danno irreversibile degli alberi mancanti: si sta causando un danno culturale che sarà duraturo per decenni”.