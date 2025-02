Si è svolto ieri il Giubileo dei fidanzati dei quattro vicariati della diocesi di Ragusa. I fedeli partecipanti si sono prima ritrovati in piazza Cappuccini a Ragusa per poi proseguire verso la Cattedrale San Giovanni Battista, dove si è svolta una breve riflessione con testimonianze sul tema “L’amore tutto spera” e a seguire il vescovo Giuseppe La Placa ha celebrato la santa messa e ha benedetto i fidanzati.“L’ Amore che vive e si nutre di Speranza non è ottimismo ma capacità di vedere squarci di cielo e orizzonti di eternità. L’Amore non perderà mai la speranza perché 𝐥’𝐀𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚”: ha detto tra l’altro il vescovo La Placa (foto Salvo Bracchitta).Si è svolto ieri il Giubileo dei fidanzati dei quattro vicariati della diocesi di Ragusa. I fedeli partecipanti si sono prima ritrovati in piazza Cappuccini a Ragusa per poi proseguire verso la Cattedrale San Giovanni Battista, dove si è svolta una breve riflessione con testimonianze sul tema “L’amore tutto spera” e a seguire il vescovo Giuseppe La Placa ha celebrato la santa messa e ha benedetto i fidanzati.“L’ Amore che vive e si nutre di Speranza non è ottimismo ma capacità di vedere squarci di cielo e orizzonti di eternità. L’Amore non perderà mai la speranza perché 𝐥’𝐀𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚”: ha detto tra l’altro il vescovo La Placa (foto Salvo Bracchitta).