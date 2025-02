Anche per i Pensionati Cisl di Ragusa e Siracusa è in dirittura d’arrivo il IV° Congresso territoriale. Un appuntamento, quello del 25 febbraio 2025 a Ragusa presso “Il Baglio” di autentica democrazia dove ci si confronta sulle priorità e si rinnovano le cariche dirigenziali. “Generazione sostenibile” : questo il tema che a livello locale è stato scelto e che sarà alla base del confronto nei vari congressi di categoria. “Essere una generazione sostenibile – dice il segretario generale Fnp Cisl Rg Sr, Antonio Nicosia (nella foto) – significa assumersi una responsabilità storica di connettere valori, azioni e persone per un futuro più giusto. In Fnp è chiara la consapevolezza di non poter chiedere solo ai giovani di impegnarsi per la sostenibilità, poiché significherebbe chiedere loro di addossarsi l’onere di trovare soluzioni a problemi non generati da loro”. “Anche i pensionati devono contribuire con energia e partecipazione, perché la sostenibilità è un impegno che attraversa dimensioni ambientali, sociali, economiche e culturali e richiede una visione coraggiosa, determinata e intergenerazionale. E un’azione cardine che la federazione dei pensionati ha sempre vissuto come la principale delle sue attività: la negoziazione sociale. Perché rapportarsi con gli enti preposti sui temi sociali significa rappresentare esigenze e trovare soluzioni per un’offerta sempre migliore di servizi”. Al congresso parteciperanno, oltre ai delegati eletti durante i precongresso, i vertici nazionali e regionali della Federazione.