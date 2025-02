Il Comune di Vittoria, in collaborazione con il Gal Valli del Golfo, avvia il programma di Facilitazione Digitale 24/25, un’iniziativa volta a migliorare l’accesso e l’uso dei servizi digitali da parte dei cittadini, finanziata con la misura 1.7.2 del Pnrr. Attraverso un piano di comunicazione e marketing strutturato, il progetto mira a ridurre il divario digitale, fornendo supporto diretto agli utenti per l’utilizzo delle piattaforme online della Pubblica amministrazione, dei servizi anagrafici digitali, della fiscalità locale e delle opportunità offerte dai fondi europei e nazionali. Per garantire un servizio capillare ed efficace, i cittadini potranno usufruire gratuitamente dell’assistenza dei facilitatori presso le seguenti sedi: -Sala Polivalente Rosario Iacono -Direzione Servizi Demografici -Direzione Tributi -Ex Ferrotel – CNA – Sede di Vittoria -Sede del GAL -Sede Itinerante Vittoria Questi sportelli sono già attivi per fornire senza alcun costo consulenza, assistenza personalizzata e formazione sull’uso degli strumenti digitali, con l’obiettivo di favorire una cittadinanza più inclusiva e tecnologicamente preparata. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha dichiarato: “L’accesso ai servizi digitali è oggi un diritto fondamentale. Con questa iniziativa vogliamo supportare concretamente i cittadini, soprattutto coloro che incontrano difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Invitiamo tutti a sfruttare di questa opportunità per migliorare la propria autonomia digitale”. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alle sedi indicate.