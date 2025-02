Dalila Magnano (nella foto), classe 1998, consapevole di aver raggiunto un ambito traguardo a soli 26 anni, oggi, 18 febbraio, leggerà la tradizionale formula di giuramento degli avvocati: “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.

La giovane racconta i suoi tanti successi e sacrifici scolastici e invita i ragazzi a non arrendersi alla prima difficoltà. Dopo aver conseguito la maturità classica al liceo Umberto I di Ragusa, si iscrive in Giurisprudenza all’Università Kore di Enna conseguendo la laurea magistrale a soli 23 anni, con una tesi in diritto processuale penale dal titolo “Il patteggiamento tra ordinamento italiano e spagnolo. Patteggiamento e Conformidad” guidata dalla professoressa Agata Ciavola, che è riuscita a trasmetterle passione ed entusiasmo per il diritto processuale penale. Subito dopo intraprende il percorso della pratica forense presso lo studio legale di famiglia “Pluchino–Magnano” e successivamente viene selezionata dall’Inps per la continuazione del praticantato presso l’ufficio legale dell’Inps di Ragusa. Supera brillantemente l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Catania, essendo così, all’età di soli 26 anni, l’avvocato più giovane dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, oltre che tra i più giovani legali in Italia.

Oggi collabora con lo studio legale dell’avv. Giusi Micieli occupandosi di affari civili e tributari, mentre continua a far parte dello studio di famiglia. Il giovane avvocato esprime gioia per il raggiungimento di questo traguardo e ancora tanta ambizione e desideri per il futuro. Orgoglio per mamma Fiorella, docente di filosofia, e papà Giuseppe, commissario capo della polizia di Stato in quiescenza, per nonna Antonietta e per gli altri nonni in cielo, da sempre fieri dei suoi successi, oltre che per il cugino Damiano, la sua stella nei giorni più bui.