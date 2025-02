Inizia domenica 23 febbraio la nuova rassegna Ragusa Ride che sarà ospitata al teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa. Cinque gli spettacoli in agenda. Il primo appuntamento sarà portato in scena alle 18,30 e saranno gli Amici del teatro di Solarino (nella foto) a proporre “Un fidanzato per mia suocera”. Il 2 marzo ci sarà la replica fuori rassegna di Gobba a levante, lo spettacolo proposto dalla compagnia Palco Uno. Si continua il 16 marzo, sempre alle 18,30, con “Cercasi tenore” proposto dalla compagnia Teatro del Pero di Comiso. Quindi il 23 marzo, ancora alle 18,30, sarà il momento della commedia “Giovanni deve morire” che sarà rappresentato dalla compagnia Teatro Iris di Floridia. Il 6 aprile, stavolta alle 19,30, con l’entrata in vigore dell’ora legale, saranno gli Amici del teatro di Vittoria a mettere in scena “I soliti sospetti” mentre la rassegna chiuderà il 4 maggio, alle 19,30, con la compagnia del Teatro ibleo che rappresenterà sul palcoscenico “I cannoli dell’amore”. Il costo d’ingresso è di 12,50 euro a persona, accoglienza con the e biscottini. L’abbonamento ai cinque spettacoli è di 55 euro invece che 62,50. Prenotazioni al 333.4183893. A proposito del primo appuntamento di domenica alle 18,30, il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro, evidenzia: “La commedia “Un fidanzato per mia suocera” scritta da Giovanni Allotta è la classica pièce degli equivoci nel contesto di una rappresentazione molto divertente che non mancherà di fare divertire il pubblico. Vi aspettiamo numerosi per iniziare questa nuova rassegna nel modo migliore”. La trama: Venera vive in casa della figlia Clementina e del genero Totò. Con quest’ultimo i rapporti non vanno mai poi così tanto bene. Il patto è che se Venera trova marito va via dalla loro casa. Il genero, nella speranza che tutto questo accada, le cerca un possibile compagno purché traslochi dall’abitazione. All’improvviso, ecco che riappare un vecchio amico che, forse, risolverà la questione. Anche in questa occasione, accoglienza con the caldo e biscotti. E’ sempre attiva la promozione “Teatro&Pizza” per gustare, a fine spettacolo domenicale, un’ottima pizza presso Capitolo Barocco a un prezzo più che conveniente: 10 euro bevanda e coperto compresi.