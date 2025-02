Settimana in chiaroscuro per le formazioni minori e giovanili, vince solo l’under 19, ko per under 15 e Prima Divisione. Settimana di risultati in chiaroscuro per le formazioni minori dellaCon lae ilche ha osservato un turno di riposo, l’attenzione del sodalizio dellaera rivolta alle formazionie diA sorridere è stata soltanto la formazionedi(nella foto), che giovedì scorso ha vinto in tre set sul campo della. Venerdì, invece, è arrivata una sconfitta in tre set per la formazionediche si è arresa sul campo delnonostante abbiamo mostrato grandi miglioramenti sia livello tecnico, sia a livello di gioco di squadraStessa sorte, domenica scorsa è toccata alla formazione diche è stata battuta in quattro set in trasferta sul campo delOggi, invece, scenderà in campo la formazioneche sarà di scena aper provare a “vendicare” la sconfitta dei colleghi del sestetto. E mentre il campionato diosserverà la seconda settimana di riposo, domenica mattina alle, aldi, la squadra ditornerà in campo per provare a riscattarsi ospitando la