Oggi, 20 febbraio, la città di Vittoria commemora con profondo rispetto il quarto anniversario della scomparsa di Arturo Di Modica (nella foto), celebre scultore italiano noto in tutto il mondo per il suo iconico “Charging Bull”, simbolo di forza e determinazione installato a Wall Street nel 1989. Nato a Vittoria nel 1941, Di Modica ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico internazionale con le sue opere di grande impatto emotivo e simbolico.

La sua straordinaria carriera, caratterizzata da una profonda passione per la scultura e un’indomita creatività, ha ispirato generazioni di artisti e appassionati d’arte. Il “Charging Bull”, realizzato interamente a sue spese e donato alla città di New York, è divenuto nel tempo un’icona della resilienza e dell’ottimismo economico. Con questo gesto, Di Modica ha voluto lanciare un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, valori che continuano a risuonare nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Per celebrare questa importante ricorrenza, la città di Vittoria renderà omaggio al suo illustre cittadino con due significativi eventi commemorativi. Il 26 febbraio, alle 10, in piazza Italia, presso la Statua del Cavallo Ipparino, verrà scoperta una targa commemorativa in onore di Di Modica. Nel pomeriggio, alle 17,30, presso la Sala delle Capriate Gianni Molè, sarà proiettato il docufilm “A Bronze Odyssey” di Daniele Ragusa e Davide Jacono, dedicato alla vita e all’opera del Maestro. Alla proiezione interverranno l’assessore alla cultura Paolo Monello, il professore Arturo Barbante e il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, per ricordare il grande artista e riflettere sulla sua eredità culturale.