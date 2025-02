Un altro momento speciale ieri sera per i fedeli che partecipano quotidianamente al tradizionale rito delle 15 visite alla Madonna di Lourdes. Il sacerdote Giuseppe Cabibbo, rettore della chiesa che sorge in centro storico, San Michele, ha infatti proceduto con la benedizione dell’acqua. Sono state numerose le persone presenti e che ieri sera, dopo la santa messa, hanno voluto partecipare a questo significativo momento. Dopo la recita del Rosario, poi, la consueta lettura dell’apparizione a cura della sottosezione Unitalsi di Ragusa. Un altro momento particolare, dopo la santa messa vespertina, è quello in programma sabato 22 febbraio quando si terrà la benedizione delle mamme in attesa. Le 15 visite, che hanno preso il via l’11 febbraio, andranno avanti sino al 26. Ogni giorno la chiesa resta aperta dalle 7,30 sino alle 20, quindi tutto il giorno. Grande attenzione, in proposito, da parte dell’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che pone in risalto le iniziative religiose in questione supportandole dal punto di vista della diffusione mediatica. Le celebrazioni sono trasmesse in diretta streaming per tutto il giorno sul sito www.cattedraletv.it e dalle 17 su Radio Karis inBlu, sulla pagina Facebook Radio Karis, sul canale Youtube Radio Karis Ragusa.