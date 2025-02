Incontro casalingo, dopo due trasferte consecutive, per la Passalacqua Ragusa che domenica alle 16 ospiterà al Palaminardi la Solmec Rhodigium basket, nell’incontro valido per il ventesimo turno del campionato di basket di Serie A2 femminile, Lbf Techfind Ragusa, settima giornata di ritorno. Rovigo arriva a Ragusa con 6 vinte e 13 perse, l’ultima, contro la capolista Udine nel recupero della 18ma giornata che si è giocato in turno infrasettimanale, mercoledì, appena qualche giorno fa. “Rovigo non è sicuramente la stessa squadra che abbiamo incontrato nel girone di andata, è cresciuta molto qualitativamente soprattutto con l’innesto di Mestdagh; si sono creati spazi per altre atlete, come Zanetti e Stoichkova. E’una squadra da attenzionare e che viene da due partite vinte contro le prime in classifica. Sarà una gara intensa”. Una partita tiratissima quella dell’andata, con Ragusa che mise in campo grande determinazione, costruendo rimonta e vantaggio con caparbietà e conquistando la vittoria nell’ultimo minuto di gioco; finì 61 a 64 Tornando all’attualità, in settimana, tutte le giocatrici della Passalacqua sono state a disposizione di coach Buzzanca. “Parte tecnica, tattica e atletica: durante le settimane il carico di lavoro viene definito con programmazione costante, per dare dei tempi di recupero adeguati e per potenziare le skills delle singole giocatrici nel contesto squadra . Le trasferte sempre lunghe, impongono attenzione. Il team è al completo; anche Ramona Tomasoni, che ancora deve completare il recupero da una frattura al pollice, si è allenata con il resto della squadra, pur con qualche cautela”. Nel confronto statistico: Passalacqua Ragusa: 1235 punti realizzati (subìti 1112) con il 41% da 2 (355/862) e una percentuale di realizzazione da 3 del 29% (105/365); ha un 63 per cento ai liberi (201/331), 805 rimbalzi (251 in attacco) e 252 assist e 289 palle perse contro 182 recuperate. In classifica 23 punti (13 vinte, 6 perse) Soltec Rhodigium : 1154 punti (subìti 1204 ) tirando da 2 con il 43% (326/753) e da 3 con il 27% (108/404); ha un 67 per cento ai liberi (178/266), 741 rimbalzi (232 in attacco) e 247 assist e 339 palle perse contro 172 recuperate. In classifica 12 punti (6 vinte, 13 perse) L’incontro verrà arbitrato dai signori Lanfranco Rubera di Roma e Bruno Licari di Trapani. Fischio di inizio per la palla a due alle ore 16.