Dopo aver perso tre partite di fila con uno scarto massimo di quattro punti, la Paffoni Omegna è tornata alla vittoria in settimana, grazie al blitz esterno sul campo di Faenza. E ha pure ritrovato il lettone Andris Misters, 16 punti di media in stagione, fra i più prolifici del girone A. La formazione piemontese, al netto dell’ultimo mese non proprio esaltante, occupa la sesta posizione in classifica, con sedici vittorie in ventotto gare. Oltre a Misters, altri tre giocatori superano stabilmente, in termini di realizzazioni, la doppia cifra di media: il serbo Stepanovic (che realizzò 20 punti nel match d’andata), ma anche Balanzoni e Mazzantini. Al PalaPadua, lo scorso 27 ottobre, Ragusa aveva chiuso i primi due quarti con dodici punti di vantaggio, salvo sbandare in maniera importante dopo l’intervallo: la Paffoni si impose per 69-84.

Un girone dopo la situazione rimane complicata per la formazione virtussina, che si presenta al palasport di Gravellona Toce, sabato sera alle 21, con quattro sconfitte di fila e l’assenza di Ugo Simon, impegnato con la nazionale nigeriana. Il match è valido per la 29.ma giornata della Serie B Old Wild West. “Dobbiamo essere bravi a sfruttare le occasioni che il campionato ci offre – dice alla vigilia coach Massimo Di Gregorio -. Le possibilità ci sono e continueranno ad esserci, però occorre migliorare sotto tanti aspetti. Ad esempio è fondamentale saper reagire alla prima difficoltà e non buttarsi giù. La capacità di essere continui per 40’ non è facile da allenare, ma è ciò che ci serve adesso. Non possiamo prenderci pause né sotto il profilo tecnico né mentale, né possiamo scegliere di concentrarci su una gara a scapito di un’altra. Bisogna avere fiducia nel nostro lavoro e nel nostro essere squadra. Siamo ancora in condizione di fare bene”. Di Gregorio analizza poi l’avversario di giornata: “Omegna è una squadra completa, con un ottimo bilanciamento fra gioco interno e gioco sul perimetro. Dobbiamo tenere botta in difesa e a rimbalzo. Proteggere il nostro canestro potrebbe aiutarci a essere più disinvolti nell’altra metà campo”.

La gara contro la Paffoni fa da apripista a un trittico di partite di grande importanza: mercoledì sera a Ragusa arriva Fidenza, domenica 1° marzo si vola a Saronno per lo scontro diretto con la Robur. La partita di domani, a Gravellona Toce, sarà arbitrata dai signori Di Franco e Martinelli, rispettivamente di Bergamo e Brescia. Il match sarà visibile in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass. Palla a due alle 21.