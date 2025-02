La tradizione si consolida. Come accade già da qualche anno, torna anche nel 2025, con una serie di effetti speciali, il Carnevale giarratanese. Un programma ricco e variegato nelle giornate dell’1, 2 e 4 marzo all’insegna del divertimento più travolgente. Ci sarà la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, oltre al dj set e a varie iniziative che non mancheranno di attirare l’attenzione. L’amministrazione comunale di Giarratana, in collaborazione con Puma Events oltre al sostegno della Regione, assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, e del Libero consorzio comunale, ha voluto investire nuovamente su una manifestazione di grande richiamo. I team che si stanno scommettendo per organizzare un bel Carnevale lavorano sino a notte fonda per fare in modo che tutto possa essere pronto in occasione dei primi appuntamenti. Già nel pomeriggio di sabato 1° marzo, alle 16, ci sarà il raduno dei gruppi mascherati e dei carri allegorici in prossimità della rotonda di via Madonna delle Grazie. Da qui prenderà il via la sfilata vera e propria che non mancherà di intrattenere il pubblico presente. “Abbiamo proposto un format che ha già riscosso successo negli scorsi anni – sottolinea il sindaco di Giarratana, Lino Giaquinta – lo abbiamo consolidato e rafforzato proprio perché riteniamo che questa formula abbia suscitato interesse. Anche stavolta è stato definito un programma che costituisce il giusto mix per garantire un sano divertimento a piccoli e meno piccoli. Forti delle esperienze già maturate negli anni scorsi, stiamo mettendo a puntino tutte le iniziative per fare in modo che le stesse costituiscano un forte richiamo per tutti”.