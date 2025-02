Il commissariato di Ps di Modica ha tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 43 anni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo era stato già destinatario della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed apposizione di braccialetto elettronico.

Il provvedimento cautelare si è reso necessario a seguito della violazione della misura già imposta. Questi, infatti, non ha ottemperato al dispositivo del giudice per le indagini preliminari non rispettando il divieto di avvicinamento nei confronti della parte offesa. Tale circostanza è emersa dai controlli mirati del personale della polizia di Stato, il quale ha accertato che lo stesso aveva fissato la sua dimora a breve distanza dalla madre, che soltanto qualche settimana fa aveva sporto denuncia per essere stata brutalmente aggredita dal figlio. Accertata la violazione, gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza come previsto dalla normativa sul Codice Rosso.