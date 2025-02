Venerdì sera da dimenticare per la città di Ragusa. A fuoco il Bon, il locale che si trova alla periferia della città, lungo la strada che conduce a Marina, in piena zona industriale, molto frequentato soprattutto dai giovani. Per motivi in via di accertamento il locale ha preso completamente fuoco. Era in corso una serata. Gli avventori sono stati tutti accompagnati fuori. Al momento non si segnalano feriti. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sembra che il locale sia andato completamente distrutto.

Ma non solo. La presenza di alcune bombole, utilizzate per l’attività di ristorazione, ha messo a rischio il lavoro dei soccorsi che sono stati resi complicati anche dalla presenza di un forte vento. Domare le fiamme non è stato semplice per le squadre dei vigili del fuoco. Non appena le operazioni di spegnimento saranno completate, occorrerà capire quali le cause che hanno determinato l’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Notizia in aggiornamento.