Modica Calcio vittorioso in quel di Siracusa, i rossoblu sono momentaneamente primi in classifica in attesa che giochi il Milazzo. Una partita a due facce per i ragazzi della Contea che nel primo tempo dominano e nella ripresa provano a gestire rischiando in più occasioni.

Primo tempo ad alto ritmo per il Modica Calcio che prende subito le misure dell’avversario e al 1’ ci prova subito con Idoyaga dal limite, il suo tiro e centrale e preda di Isaac. Al 4’ la prima occasione nitida da gol per Handzic che parte in contropiede e batte il portiere con un pallonetto ma non aveva fatto i conti con Ulma che salva sulla linea e manda in angolo, dagli sviluppi dello stesso Idoyaga mette in mezzo e pesca Arquin che manda in rete il primo gol di giornata. Servono solo due minuti per il raddoppio, questa volta l’asse vede Arquin mettere in mezzo un pallone vagante per Idoyaga che lo spedisce in rete con un colpo da biliardo di sinistro. La prima occasione casalinga arriva al 20’ quando Frittitta tira in porta sorprendendo Rossi e Pontet ma sfiora solo la traversa. Al 30’ Idoyaga prende bene la mira su punizione e crea una parabola perfetta, sfruttando la posizione sbagliata del portiere avversario, e porta il punteggio sul 3-0 finale.

Nella ripresa il Modica torna in campo con un piglio diverso e meno concentrato della prima frazione, complice il risultato netto conquistato nel primo tempo. Al 4’ arriva subito il gol di Frittitta che accorcia le distanze per il Real Siracusa. Dopo appena due minuti ancora padroni di casa in avanti che sfiorano il gol con Guehi, l’attaccante prova un tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Pontet. Al 15’ grande giocata di Viegas che parte in contropiede e si porta in area, pallone messo in mezzo per Arquin che non deve far altro che spingere il pallone in rete. La partita sembra chiusa, ma dopo appena cinque minuti di gioco Di Stefano coglie un pallone vagante in area di rigore e accorcia ancora le distanze. Gol che da morale agli aretusei che spingono in avanti e sfiorano ancora il gol, questa volta con Frittitta. Al 42’ ancora Viegas in contropiede, serve Cappello che viene atterrato in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore, dal dischetto si presenta Arquin che spiazza Isaac e chiude la gara sul 5-2

Un Modica Calcio a due facce, determinato e propositivo nel primo tempo, più lascivo e adagiato nel secondo tempo, la vittoria è fondamentale per il proseguo di questo campionato che risulta sempre più aperto.

REAL SIRACUSA – MODICA CALCIO 2-5

Real Siracusa: Isaac Onuetu, Musumeci (20’ st Diallo), Maka, Lorefice, Ulma (2’ st Nicolosi), Brancato, Mangiameli, Sillah, Frittitta, Di Stefano (43’ st Mascara), Guehi. Panchina: Incatasciato, Ferrini, Galvagna, Mascara, Nicolosi, Crisiglione, Diallo. Allenatore: Massimo Attardo.

Modica Calcio: Pontet, Kondila (35’ st Montanaro), Rossi, Francofonte, Fragapane (29’ st Messina), Cappello, Viegas, Palmisano, Handzic (12’ st Cacciola), Idoyaga (29’ st Incatasciato), Arquin. Panchina: La Licata, Mallia, Incatasciato, Neto, Cacciola, Triolo, Messina, Montanaro, Alecci. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 5’ pt Arquin (M), 7’ pt Idoyaga (M), 30’ pt Idoyaga (M), 4’ st Frittitta (R), 15’ st Arquin (M), 21’ st Di Stefano (R), 42’ st Arquin (M)

Ammoniti: Frittitta, Ulma, Guehi. Brancato (R), Pontet (M)

Espulsi: 45’ st Brancato (R)