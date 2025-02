Dal 5 al 13 febbraio 2025, l’istituto comprensivo Giovanni Verga di Comiso ha organizzato una settimana di iniziative incentrate su temi fondamentali per la crescita e la formazione delle nuove generazioni: legalità, contrasto al bullismo e al cyberbullismo e sicurezza nel web. Il progetto, intitolato “I giorni della consapevolezza”, è stato fortemente voluto dalla dirigente scolastica, professoressa Maria Cafiso, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere studenti, famiglie e tutta la comunità scolastica sui temi della cittadinanza responsabile, del rispetto delle regole e della sicurezza in rete.

L’iniziativa ha avuto un avvio significativo, nello specifico il 5 febbraio scorso, con la partecipazione dei rappresentanti del consiglio dei ragazzi, tra cui il sindaco dei ragazzi di Comiso, Filippo Barone, e il presidente del Consiglio comunale, Giorgia La Rosa. I ragazzi, accompagnati dal vicepreside, prof. Luigi Bellassai e dalla professoressa Elena D’Amato, hanno avuto l’opportunità di incontrare don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione Libera, a Ragusa. L’incontro è stato un’importante occasione di preparazione per la partecipazione alla Marcia della Legalità, che si terrà il 21 marzo a Trapani, per ricordare e celebrare il valore della giustizia e del contrasto alle mafie.

Un altro momento centrale del programma la partecipazione al progetto “Io e il mio cellulare”, promosso dalla Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), finalizzato alla promozione della cultura del rispetto, della dignità delle persone e di una sana convivenza online. Gli studenti hanno partecipato attivamente con riflessioni e attività pratiche: la classe 3A, guidata dalla professoressa Lucia Giurato, ha presentato un lavoro multimediale con “Prezi” sui pro e contro dell’uso degli smartphone. La classe 5A della scuola primaria, sotto la guida dell’insegnante Letizia Linfanti, ha realizzato elaborati grafici sul tema, mentre Andrea Baglieri, consigliere dei ragazzi, ha emozionato il pubblico con una canzone rap scritta e interpretata da lui stesso, focalizzata sul rispetto in rete e sulle problematiche legate all’uso dei dispositivi digitali. Dall’ 11 al 13 febbraio, nell’auditorium scolastico “Giovanni Cascone” si è svolta una kermesse teatrale interattiva rivolta a tutte le fasce di età, dall’infanzia alla scuola secondaria. Gli spettacoli “La piccola fiammiferaia” e “Io esisto” portati in scena dalla compagnia Abaco hanno trattato tematiche di aiuto, condivisione delle difficoltà e contrasto al bullismo. L’attività, che ha coinvolto attivamente gli studenti, è stata coordinata dalla professoressa Veronica Salonia ed ha permesso agli alunni di riflettere su valori fondamentali come l’inclusione, la solidarietà e la lotta contro il bullismo.

L’11 febbraio, in occasione del Safer Internet Day, l’Istituto ha partecipato a una serie di attività coordinate dalla professoressa Rosanna Bonavita, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità scolastica sui rischi e le opportunità che il web offre. Il Safer Internet Day 2025 ha dato l’opportunità a studenti e docenti di confrontarsi su tematiche riguardanti la sicurezza online, il rispetto reciproco in rete e la protezione della privacy. L’iniziativa è stata anche un momento di riflessione sull’importanza di promuovere un internet sicuro per tutti i ragazzi, attraverso l’adozione di comportamenti consapevoli, critici e responsabili. In questo contesto, è stato sottolineato anche il ruolo fondamentale delle politiche europee per la tutela dei più giovani, in linea con la strategia digitale europea “Better internet for Kids”.

“Questa settimana di sensibilizzazione e riflessione – hanno spiegato la dirigente scolastica Maria Cafiso unitamente al vicepreside e referente per la legalità e il contrasto al bullismo Luigi Bellassai – ha rappresentato un’opportunità per formare e responsabilizzare i giovani, creando occasioni di crescita sia individuale che collettiva. Il comprensivo Verga conferma così il suo impegno nella formazione di cittadini consapevoli, critici, rispettosi delle regole e attenti alla sicurezza sia nel mondo reale che in quello virtuale”.