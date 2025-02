L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha allertato i bersagli e le autorità e fornito suggerimenti per la mitigazione dell’impatto. Gli attacchi sono sempre di tipo Ddos con l’invio tramite bot di un alto flusso di richieste di accesso al sito per renderlo irraggiungibile. Gli attacchi, che sembrano avere una motivazione politica legata al conflitto in Ucraina, rappresentano una seria minaccia per la sicurezza informatica del Paese e sottolineano la vulnerabilità delle infrastrutture digitali italiane. Le indagini per identificare gli autori e le modalità degli attacchi sono in corso.